Выбери выражения,значения которых можешь найти,используя равенства: 9*6=54,8*5=40,4*7=28 56:7 40:8 42:6 28:7 54:9 40:5
Математика
Выбери выражения,значения которых можешь найти,используя равенства: 9*6=54,8*5=40,4*7=28 56:7 40:8 42:6 28:7 54:9 40:5
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Ответ 8,5,7,4,6,8 /$$^$&^////$$$$$$$
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