Луч света за 1 с пробегает расстояние 3,0 * 10^5 в году 3,156*10^7 c. Чему равен световой год?

Математика

Луч света за 1 с пробегает расстояние 3,0 * 10^5 в году 3,156*10^7 c. Чему равен световой год?

Автор: Гость