Луч света за 1 с пробегает расстояние 3,0 * 10^5 в году 3,156*10^7 c. Чему равен световой год?
Математика
Луч света за 1 с пробегает расстояние 3,0 * 10^5 в году 3,156*10^7 c. Чему равен световой год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.0*10⁵*3.156*10⁷=9.468*10¹² км равен 1 световой год
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