Лыжник прошел 2 ч со скоростью 9км/ч. После этого он шел пешком еще полчаса со скоро??тью 3км/ч. Какой путь продела лыжник?

Математика

Лыжник прошел 2 ч со скоростью 9км/ч. После этого он шел пешком еще полчаса со скоро??тью 3км/ч. Какой путь продела лыжник?

Автор: Гость