Лыжник прошел 2 ч со скоростью 9км/ч. После этого он шел пешком еще полчаса со скоро??тью 3км/ч. Какой путь продела лыжник?

Математика
Лыжник прошел 2 ч со скоростью 9км/ч. После этого он шел пешком еще полчаса со скоро??тью 3км/ч. Какой путь продела лыжник?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×9=18 0,5×3=1,5 18+1,5=19,5 км
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