(m+n)(m-n) пожалуйста помогитеи
Алгебра
(m+n)(m-n) пожалуйста помогитеи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо собрать формулу то есть (m+n)(m-n)=m2-n2
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