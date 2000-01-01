Магазин получил со склада 100 линеек. Одни из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. Общ??я длина линеек - 22 м. Сколько линеек длиной 20 см получил магазин?
Математика
Магазин получил со склада 100 линеек. Одни из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. Общ??я длина линеек - 22 м. Сколько линеек длиной 20 см получил магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть магазин получил х 20тисантиметровых линеек и у 30тисантиметровых. Составим систему уравнений: {х+у=100; {20х+30у=2200; {х=100-у; {20(100-у)+30у=2200; 2000-20у+30у=2200; 10у=200; у=200÷10; у=20; {у=20; {х=100-20; {у=20; {х=80. Ответ: 80 линеек длинной 20см.
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