Магазин получил со склада 100 линеек. Одни из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. Общ??я длина линеек - 22 м. Сколько линеек длиной 20 см получил магазин?

Математика

Магазин получил со склада 100 линеек. Одни из них имеют длину 20 см, а другие 30 см. Общ??я длина линеек - 22 м. Сколько линеек длиной 20 см получил магазин?

Автор: Гость