Магазин продал носки по 14 руб и по 20 руб на сумму 1580 руб сколько было тех и и других носков если за носки по 14 руб было получено на 380 руб больше чем за носки за 20 руб

Математика

Магазин продал носки по 14 руб и по 20 руб на сумму 1580 руб сколько было тех и и других носков если за носки по 14 руб было получено на 380 руб больше чем за носки за 20 руб

Автор: Гость