Магазин продал носки по 14 руб и по 20 руб на сумму 1580 руб сколько было тех и и других носков если за носки по 14 руб было получено на 380 руб больше чем за носки за 20 руб
Математика
Магазин продал носки по 14 руб и по 20 руб на сумму 1580 руб сколько было тех и и других носков если за носки по 14 руб было получено на 380 руб больше чем за носки за 20 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 1580 отнимаем 380 получится 1200 это сумма денег за носки по 20 р. 1200 делим на 20 равно 60 ноской по 20р.теперь 380 делим на 14 получим 27 ноской по 14. Ответ 60;27.
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