Магазин вывез на рынок 3 тонны 600 кг яблок и груш .Яблок было в4 раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?

Математика

Магазин вывез на рынок 3 тонны 600 кг яблок и груш .Яблок было в4 раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?

Автор: Гость