Магазин вывез на рынок 3 тонны 600 кг яблок и груш .Яблок было в4 раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?
Математика
Магазин вывез на рынок 3 тонны 600 кг яблок и груш .Яблок было в4 раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?
Ответ(ы):
Гость:
1+4 =5 частей 3600 5 = 720 кг груш 720 * 4 = 2880 кг яблок
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