При изотермическом процессе объем газа увеличился в 6 раз, а давление уменьшилось на 50 кПа. Определите конечное давление газа
Физика
При изотермическом процессе объем газа увеличился в 6 раз, а давление уменьшилось на 50 кПа. Определите конечное давление газа
Ответ(ы):
Гость:
T=const PV =const P1V1=P2V2 P1V1=(P1-50)6V1 P1=6(P1-50) 5P1=300 P1=60кПа
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