Представьте произведения в виде многочлена (1+x ² ) (1 - x ² + x в 4 степени) (3-m) (9 + 3m + m ² ) (4 + n ²) (16 - 4n ² + n в 4 степени) (64 - 8z ³ + z в 6 степени) (8+z ³ ) помогите пожалуйста
Алгебра
Представьте произведения в виде многочлена (1+x ² ) (1 - x ² + x в 4 степени) (3-m) (9 + 3m + m ² ) (4 + n ²) (16 - 4n ² + n в 4 степени) (64 - 8z ³ + z в 6 степени) (8+z ³ ) помогите пожалуйста
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