Ребята помогите с алгеброй 7класс представить выражения в виде многочлена стандартного вида пример: (m-3)(m в квадрате +3m+9) только 1ый срочно: )
Алгебра
Ребята помогите с алгеброй 7класс представить выражения в виде многочлена стандартного вида пример: (m-3)(m в квадрате +3m+9) только 1ый срочно: )
Ответ(ы):
Гость:
M^3-3m^2+3m^2-9m+9m-27=m^3-27
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