Ребята помогите с алгеброй 7класс представить выражения в виде многочлена стандартного вида пример: (m-3)(m в квадрате +3m+9) только 1ый срочно: )

Алгебра

Ребята помогите с алгеброй 7класс представить выражения в виде многочлена стандартного вида пример: (m-3)(m в квадрате +3m+9) только 1ый срочно: )

Автор: Гость