Поезд прошел 12,6 км, что составило 15%всего пути, который должен пройти поезд. Сколько это километров?

Математика
Поезд прошел 12,6 км, что составило 15%всего пути, который должен пройти поезд. Сколько это километров?
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Гость:
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