Поезд прошел 12,6 км, что составило 15%всего пути, который должен пройти поезд. Сколько это километров?
Математика
Поезд прошел 12,6 км, что составило 15%всего пути, который должен пройти поезд. Сколько это километров?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 1) з??ведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, н...
Русский язык
В каком слове правописание приставки определяется тем,что после нёё следует звонкий парный согласный 1-вмешаться 2-размахнулся 3-подтянулс...