Прошу помогите сделать упрожнения 3.
Английский язык
Прошу помогите сделать упрожнения 3.
Ответ(ы):
Гость:
In the plate is no any soup on the dish is no any butter in the jug is no any water on the table are no any cups
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