В каком слове правописание приставки определяется тем,что после нёё следует звонкий парный согласный 1-вмешаться 2-размахнулся 3-подтянулся 4-обламывается

Русский язык
В каком слове правописание приставки определяется тем,что после нёё следует звонкий парный согласный 1-вмешаться 2-размахнулся 3-подтянулся 4-обламывается
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2-размахнулся (  приставка раз- перед звонким  рас-  перед глухим  )
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