Почему первыми законодательными актами большевиков были Декреты о мире и о земле?
История
Почему первыми законодательными актами большевиков были Декреты о мире и о земле?
Ответ(ы):
Гость:
Для укрепления власти, требовалось "дать конфетку" народу, чтобы народ, в случае чего, поддержал новую власть. Декрет о мире: призыв к воюющим странам заключить демократический мир. Декрет о земле: национализация всей земли, земля передавалась крестьянам, запрещался наёмный труд, вводилось уравнительное землепользование.
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