Почему первыми законодательными актами большевиков были Декреты о мире и о земле?

Гость: Гость:

Для укрепления власти, требовалось "дать конфетку" народу, чтобы народ, в случае чего, поддержал новую власть. Декрет о мире: призыв к воюющим странам заключить демократический мир. Декрет о земле: национализация всей земли, земля передавалась крестьянам, запрещался наёмный труд, вводилось уравнительное землепользование.