Нахожу проверочное слово парта,снежный, игры,взять,книга
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Нахожу проверочное слово парта,снежный, игры,взять,книга
Ответ(ы):
Гость:
Так и будет парта, снег, так и будет игры, взятка, книжный
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