Решение задачи В первых классах 93 человека,в третьих 85,в четвёртых 96.В первых и вторых классах учится столько же учеников,сколько в третьих и четвёртых .Сколько учеников во вторых классах?
Математика
Решение задачи В первых классах 93 человека,в третьих 85,в четвёртых 96.В первых и вторых классах учится столько же учеников,сколько в третьих и четвёртых .Сколько учеников во вторых классах?
Ответ(ы):
Гость:
85+96=181 (в 3 и4) 181-93=88 (во 2ом кл)
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