Решение задачи В первых классах 93 человека,в третьих 85,в четвёртых 96.В первых и вторых классах учится столько же учеников,сколько в третьих и четвёртых .Сколько учеников во вторых классах?

Математика

Решение задачи В первых классах 93 человека,в третьих 85,в четвёртых 96.В первых и вторых классах учится столько же учеников,сколько в третьих и четвёртых .Сколько учеников во вторых классах?

Автор: Гость