Ребят,решаем пробный,если не составит труда,помогите пожалуйста.. Решите уравнение: 5x^2+16x+3=0

Алгебра
Ребят,решаем пробный,если не составит труда,помогите пожалуйста.. Решите уравнение: 5x^2+16x+3=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5x^2+16x+3=0 D=-256-4*5*3=-316 нет корней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решение задачи В первых классах 93 человека,в третьих 85,в четвёртых 96.В первых и вторых классах учится столько же учеников,сколько в третьих и че...
Ответить
Другие предметы
Для чего служат поплавок и клапан в карбюраторе К-126Г?
Ответить
Математика
(13,4-у)4,3-20,05=78,05+6,7у
Ответить
Алгебра
13х(в квадрате)+9х=0
Ответить
Математика
Фирма имела 36млн рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом ещё 50% остатка. Сколько денег осталось?
Ответить