Ребят,решаем пробный,если не составит труда,помогите пожалуйста.. Решите уравнение: 5x^2+16x+3=0
Алгебра
Ребят,решаем пробный,если не составит труда,помогите пожалуйста.. Решите уравнение: 5x^2+16x+3=0
Ответ(ы):
Гость:
5x^2+16x+3=0 D=-256-4*5*3=-316 нет корней
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