"577" номер побыстрее

Гость: Гость:

1) увеличится на 7 6/11+4 2/3=11 (18+22)/33= 11 40/33= 12 7/33 2) уменьшится на 7 6/11+4 2/3=11 (18+22)/33= 11 40/33= 12 7/33 3)увеличится на 7 6/11- 4 2/3= 3 (18-22)/33 2 (33+18-22)/33=2 29/33 4) уменьшится на 7 6/11- 4 2/3= 3 (18-22)/33 2 (33+18-22)/33=2 29/33