"577" номер побыстрее

Математика
"577" номер побыстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) увеличится на 7  6/11+4  2/3=11  (18+22)/33= 11  40/33= 12   7/33 2) уменьшится на 7  6/11+4  2/3=11  (18+22)/33= 11  40/33= 12   7/33 3)увеличится на 7  6/11- 4  2/3= 3  (18-22)/33 2  (33+18-22)/33=2 29/33 4) уменьшится на 7  6/11- 4  2/3= 3  (18-22)/33 2  (33+18-22)/33=2 29/33
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