В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 1) з??ведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности был совершенно безобидный человек. 2) Шутки брата далеко не всегда ...
Русский язык
В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 1) з??ведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности был совершенно безобидный человек. 2) Шутки брата далеко не всегда были безобидны. 3) Я люблю общительных, безобидных людей, которые понимают шутки. 4) Мыши – совершенно безобидные существа, хотя многие их боятся.
Ответ(ы):
Гость:
В третьем, имеется в виду, что люди не обижаются на шутки. Во всех других предложениях говорится о том, что объект не приносит особого вреда, если обобщить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для приготовления обеда не хватило ровно 4 литра воды. Ручей с ключевой водой нахо??ится у подножия холма. Есть только два ведра объёмом 5 л и 7 л....
География
Найдите лишнее растение 1тундры : полярная ива лишайники клён карликовая берёза голубика 2тайга :лиственница дуб сосна пихта ель 3 4 5
Другие предметы
Ответте плиззззз 1)какие органы относится к правохранительным? 2)какие задачи стоят перед судом? 3)Что такое милиция?