В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 1) з??ведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности был совершенно безобидный человек. 2) Шутки брата далеко не всегда ...

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В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать НЕОБИДЧИВЫЙ? 1) з??ведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности был совершенно безобидный человек. 2) Шутки брата далеко не всегда были безобидны. 3) Я люблю общительных, безобидных людей, которые понимают шутки. 4) Мыши – совершенно безобидные существа, хотя многие их боятся.

Автор: Гость