Найдите производную функции f(x) = -13x в -2 степени – 1
Математика
Найдите производную функции f(x) = -13x в -2 степени – 1
Ответ(ы):
Гость:
Y=((-13x^(-2))^(-1)=(-13x^2)=(-13)*2x=-26x
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