Помогите решить {x-2y≥4 {2x-y≤2

Алгебра
Помогите решить {x-2y≥4 {2x-y≤2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X>=4+2y тогда в {2x-y=<2 получается 2*(4+2y)-y=<2, 8+4y=<2, 4y=<2-8, 4y=<-6, y=<-1,5 знак =< означает ,,меньше или равно" Подставляем y в первое уравнение:  x>=4-3. x>=1 Ответ: x>=1; y=<-1,5
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