Помогите найти тезис пожалуйста Проблема класса. Очень распространена данная п??облема. А именно проблема общения и отношения учеников друг к другу. Бывают такие ситуации, когда в классе дети попросту не могут или не хотят об...
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Помогите найти тезис пожалуйста Проблема класса. Очень распространена данная п??облема. А именно проблема общения и отношения учеников друг к другу. Бывают такие ситуации, когда в классе дети попросту не могут или не хотят общаться и тогда, формируются некие группы человек, которые начинают "войну" против остальных, что разрушает их психику и влияет на процесс обучения в худшую сторону. Я считаю, что в классе дети либо должны дружить,либо хотя бы просто нацчиться уважать друг друга, потому что вы провели очень много времени с этими людьми, и они отчасти играют роль в вашем формировании личности и учебного процесса.
Ответ(ы):
Гость:
3-е предложение "А именно..."
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