Помогите по биологии 9 класс Выберите верное суждение. Ч .Дарвин - основатель учения о происхождении видов путем естественного отбора, Выживание и размножение наиболее сильных организмов Дарвин назвал естественным отбором. ...
Биология
Помогите по биологии 9 класс Выберите верное суждение. Ч .Дарвин - основатель учения о происхождении видов путем естественного отбора, Выживание и размножение наиболее сильных организмов Дарвин назвал естественным отбором. Каждый вид способен к неограниченному размножению. Ч. Дарвин - автор первой эволюционной теории. По Дарвину, любой вид изменчивости может стать причиной эволюционных процессов. Естественный отбор - это идущий в природе процесс , при котором в результате воздействия условий среды на развивающиеся организмы сохраняются особи с полезными для их жизни и развития признаками. Характер изменчивости организмов определяет направление естественного отбора. Ч. Дарвин считал , что каждый признак организма целесообразен только при данных определенных условиях среды. Борьба за существование - это совокупность многообразных и сложных взаимоотношений между организмами и условиями среды. помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1-верно. 2-верно 3-верно 4-нет 5-да 6-нет 7-да 8-нет
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