Решите уравнения:638 номер (ВСЕ В КАРТИНКЕ)
Алгебра
Решите уравнения:638 номер (ВСЕ В КАРТИНКЕ)
Ответ(ы):
Гость:
(6у+7)*3+(8-5у)*4 ---------------------------- = 5 12 18у+21+32-20у=5*12 -2у+53=60 2у=-7 у=-3,5 (5а-1)*5-(2а-3)*3 -------------------------= -1 15 25а-5-6а+9=-1*15 19а=-19 а=-1 (11х-4)*2+(х-9)*7 --------------------------=5 14 22х-8х-7х+63=5*14 15х+55=70 15х=15 х=1
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