Магнитная сила 1,65H, действующая на горизонтально расположенный проводник, уравно??ешивает силу тяжести. Определите объем проводника если плотность материала проводника 8250 кг/м^3.
Физика
Магнитная сила 1,65H, действующая на горизонтально расположенный проводник, уравно??ешивает силу тяжести. Определите объем проводника если плотность материала проводника 8250 кг/м^3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=m*g=p*V*g V=F/p*g=1,65/8250*10=2*10^-5 м3
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