Мальчики играли в шахматы первая партия заняла у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени заняла 2 парты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить одним действием
Математика
Мальчики играли в шахматы первая партия заняла у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени заняла 2 парты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить одним действием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30-10=20 2) 30+20=50 Ответ: 50 минут. Вторая часть задания странная. У нас и получится больше одного дейсьвия
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