Мальчики играли в шахматы первая партия заняла у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени заняла 2 парты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить одним действием

Математика

Мальчики играли в шахматы первая партия заняла у них 30 минут а вторую они затратили на 10 минут меньше Сколько времени заняла 2 парты Измени вопрос так чтобы задача нельзя было решить одним действием

Автор: Гость