Задание 4 пожалуйста пожалуйста памагете

Английский язык
Задание 4 пожалуйста пожалуйста памагете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Какие группы субъектов правоотношений вам известны?
Ответить
Английский язык
Можна ли сказать this mineral water has been found tobe very good for liver (complex subject) прошу отвечать только тем кто реально разбирает...
Ответить
Физика
Как направлено ускорение самолета,если на него действует 4 силы:сила тяжести 160 кН и подъемная сила 200 кН по вертикали; по горизонтали:сила тяги ...
Ответить
География
Помогите пожалуйста, даю 30 баллов. Какой из этих терминов не имеет отношения к остальным ? А)морена Б)валунная глина В) кама Г)леднико...
Ответить
География
Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен ________________________, на юге-____________________________.
Ответить