Помогите пожалуйста, даю 30 баллов. Какой из этих терминов не имеет отношения к остальным ? А)морена Б)валунная глина В) кама Г)ледниковая трещина Пожалуйста!!!

География

Помогите пожалуйста, даю 30 баллов. Какой из этих терминов не имеет отношения к остальным ? А)морена Б)валунная глина В) кама Г)ледниковая трещина Пожалуйста!!!

Автор: Гость