Помогите пожалуйста, даю 30 баллов. Какой из этих терминов не имеет отношения к остальным ? А)морена Б)валунная глина В) кама Г)ледниковая трещина Пожалуйста!!!
География
Помогите пожалуйста, даю 30 баллов. Какой из этих терминов не имеет отношения к остальным ? А)морена Б)валунная глина В) кама Г)ледниковая трещина Пожалуйста!!!
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