Реформы и их критерии. Срочнооо!!!!!!!

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1.1. Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) – степень усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих фундаментальные основы (системы, явления, структуры)1.2. Виды реформ:· Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России — Великие реформы Александра II)· Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х — начала 90-х гг. XIX в. в России — «Контрреформы» Александра III)