Помогите решить контр. раб. по алгебре 8 класс даю 20 б
Алгебра
Помогите решить контр. раб. по алгебре 8 класс даю 20 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#4 V2-x 225:(x+15)=180:x 225x=180(x+15) 225x=180x+2700 225x-180x=2700 45x=2700:45 x=60(км/ч)-V2 60+15=75
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