Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен ________________________, на юге-____________________________.

Гость: Гость:

Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен 66,5 градусов С.Ш., а на юге 23, 5 градусов С.Ш. Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен Северным холодным поясом освещённости, а на юге -Жарким поясом освещённости.