Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен ________________________, на юге-____________________________.

География
Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен ________________________, на юге-____________________________.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен 66,5 градусов С.Ш., а на юге 23, 5 градусов С.Ш. Северный умеренный пояс освещённости на севере ограничен Северным холодным поясом освещённости, а на юге -Жарким поясом освещённости.
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