Можна ли сказать this mineral water has been found tobe very good for liver (complex subject) прошу отвечать только тем кто реально разбирается усли неправильно то напишите как будет правильно
Английский язык
Можна ли сказать this mineral water has been found tobe very good for liver (complex subject) прошу отвечать только тем кто реально разбирается усли неправильно то напишите как будет правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно. Думаю. .......
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