Можна ли сказать this mineral water has been found tobe very good for liver (complex subject) прошу отвечать только тем кто реально разбирается усли неправильно то напишите как будет правильно

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Можна ли сказать this mineral water has been found tobe very good for liver (complex subject) прошу отвечать только тем кто реально разбирается усли неправильно то напишите как будет правильно
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Гость:
Правильно. Думаю. .......
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