Маленькая разбойница кормила оленей овсом.4благородных оленя и 3 северных сьеддают за сутки столько овса,сколько 3 благородных и 5 северных.Ко кой олень ест больше:благородный или северный
Математика
Маленькая разбойница кормила оленей овсом.4благородных оленя и 3 северных сьеддают за сутки столько овса,сколько 3 благородных и 5 северных.Ко кой олень ест больше:благородный или северный
Ответ(ы):
Гость:
Благородный ест больше(1 благородный ест столько же сколько 2 северных)
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