Маленькая разбойница кормила оленей овсом.4благородных оленя и 3 северных сьеддают за сутки столько овса,сколько 3 благородных и 5 северных.Ко кой олень ест больше:благородный или северный

Математика

Маленькая разбойница кормила оленей овсом.4благородных оленя и 3 северных сьеддают за сутки столько овса,сколько 3 благородных и 5 северных.Ко кой олень ест больше:благородный или северный

Автор: Гость