Маленький маленький мини-сказка про трёх стихий

Гость: Гость:

Огонь,вода и ветер раньше жили вместе. Но один раз произошла такая история: Огонь обиделся на Воду за то, что она потушила его костер. Вода же в свою очередь обиделась на Огонь за то, что он испарил её лужу. Огонь больше не захотел жить с Водой. Вода больше не захотела жить с огнём. Ветер остался один. И все они до сих пор живут врозь.