Маленький маленький мини-сказка про трёх стихий
Окружающий мир
Маленький маленький мини-сказка про трёх стихий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь,вода и ветер раньше жили вместе. Но один раз произошла такая история: Огонь обиделся на Воду за то, что она потушила его костер. Вода же в свою очередь обиделась на Огонь за то, что он испарил её лужу. Огонь больше не захотел жить с Водой. Вода больше не захотела жить с огнём. Ветер остался один. И все они до сих пор живут врозь.
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