Постройте график функции y=3x-5. Принадлежит ли этому графику точка k(-32;-91). ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА!!!

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График - это прямая, проходящая через точки (0,-5) и (3,4). Рисуйте сами, у меня в телефоне Пайнта нет. Чтобы проверить, проходит ли он через точку К(-32;-91) нужно подставить х. y=3(-32)-5=-96-5=-101=/=-91 Ответ: Не принадлежит.