Постройте график функции y=3x-5. Принадлежит ли этому графику точка k(-32;-91). ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА!!!
Алгебра
Постройте график функции y=3x-5. Принадлежит ли этому графику точка k(-32;-91). ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График - это прямая, проходящая через точки (0,-5) и (3,4). Рисуйте сами, у меня в телефоне Пайнта нет. Чтобы проверить, проходит ли он через точку К(-32;-91) нужно подставить х. y=3(-32)-5=-96-5=-101=/=-91 Ответ: Не принадлежит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
В первы рабочи день бригада собрало 3 т капусты.Это на 300 кг больше, чем она собрала во второй день.Сколько всего келограммов капусты собрала бриг...
Русский язык
Расставьте ударения в словах: Досуг, прибывший, движимый, балуясь, добрались, нача??ый, мельком, начала, мельком, каталог, поднявший, по двое, прем...