Расставьте ударения в словах: Досуг, прибывший, движимый, балуясь, добрались, нача??ый, мельком, начала, мельком, каталог, поднявший, по двое, премировать, диспансер
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Расставьте ударения в словах: Досуг, прибывший, движимый, балуясь, добрались, нача??ый, мельком, начала, мельком, каталог, поднявший, по двое, премировать, диспансер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДосУг, прибЫвший, двИжимый, балУясь, добралИсь, нАчатый, мЕльком, началА, каталОг, поднЯвший, пО двое, премировАть, диспансЕр.
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