Расставьте ударения в словах: Досуг, прибывший, движимый, балуясь, добрались, нача??ый, мельком, начала, мельком, каталог, поднявший, по двое, премировать, диспансер

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Расставьте ударения в словах: Досуг, прибывший, движимый, балуясь, добрались, нача??ый, мельком, начала, мельком, каталог, поднявший, по двое, премировать, диспансер

Автор: Гость