Хеелпкто физику понимает ?

Гость: Гость:

1.температура плавления выше у первого тела;удельная теплота плавления больше у второго тела т.к. горизонтальная линия графика длиннее у второго тела.Удельная теплоёмкость тел РАЗНАЯ. 2.Лёд не будет продолжать таять потому,что льду понадобиться какое-то количество теплоты,чтобы продолжать дальше плавиться. 3.Лёд не будет таять и вода замерзать если температура будет постоянно 0 градусов.Это будет зависеть от температуры вокруг ведра с водой и льдом.