Хеелпкто физику понимает ?
Физика
Хеелпкто физику понимает ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.температура плавления выше у первого тела;удельная теплота плавления больше у второго тела т.к. горизонтальная линия графика длиннее у второго тела.Удельная теплоёмкость тел РАЗНАЯ. 2.Лёд не будет продолжать таять потому,что льду понадобиться какое-то количество теплоты,чтобы продолжать дальше плавиться. 3.Лёд не будет таять и вода замерзать если температура будет постоянно 0 градусов.Это будет зависеть от температуры вокруг ведра с водой и льдом.
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