Пожалуйста помогите заделать 193
Математика
Пожалуйста помогите заделать 193
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторож-сторожи, шалаш-шалаши, верблюды, прорубь-проруби, рассказ- ?, сказка-сказочник, указка-указатель, лес-лесник
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