описать любой фрукт о пользе его витаминов на казахском языке
Қазақ тiлi
описать любой фрукт о пользе его витаминов на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алма-ол пайдалы коконыс.Алмада оте коп витамин бар.Ол имунитетты кушейтеды. Алмада витамин А витамин Б тагы баска витамин бар.Алма жане баска коконыстер денсаулыкка оте пайдалы.
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