Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости?
Физика
Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего, от его массы. Ясно, что для нагрева, например, 1 килограмма воды потребуется больше тепла, чем для нагрева 200 граммов.
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