Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости?

Физика
Как зависит быстрота нагревания разных тел одинаковой массы от удельной теплоемкости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего, от его массы. Ясно, что для нагрева, напри­мер, 1  килограмма воды потребуется больше тепла, чем для нагрева 200  граммов.
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