Рассказ о 2 любых растений
Окружающий мир
Рассказ о 2 любых растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если деревья и цветы считаются: Сакура-так же называется японская вишня. В Японии она цветет с конца марта до мая, есть у них и праздник, называемый Ханами или "Любование сакурой".Люди ходят к самому большому дереву и устраивают там пикники,смотря на цветущую сакуру. Лепестки этого дерева плавно опадают со скоростью 5 сантиметров в секунду. 2 растение: Одуванчик. Казалось бы обычный сорняк,но если к нему приглядеться он очень красив. В начале он Жёлтый как солнце, в это время из него плетут венки, после он расцветает и его "семечки на парусах" сдувает ветром и переносит далеко от самого цветка, там уже вырастает новый цветок.
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