Маленький рассказ об экслибрисах срочнооо зарание спасибо))
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Маленький рассказ об экслибрисах срочнооо зарание спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
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Эксли́брис — книжный знак, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета. Разновидность экслибриса, оттиснутого на корешке или сторонке переплётной крышки книги, называется суперэкслибрисом. Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца. Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания. В России экслибрис появился при Петре I. Простейший экслибрис представляет собой бумажный ярлык с именем владельца книги . Художественные экслибрисы представляют собой произведения печатной графики. Они создаются различными техниками гравюры — гравируются на меди, дереве или линолеуме, выполняются цинкографским или литографским способом. (Последний абзац можно не писать(со слов "простейший экслибрис"), как вы считаете нужным)
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