4 слова с разными орфограммами 5 класса

Русский язык
4 слова с разными орфограммами 5 класса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода- Проверяемая безударная гласная в корне слова - вода - воды. агроном -  Непроверяемые гласные в корне слова, обратиться к орфографическому словарю и запомнить Проверяемые согласные в корне слова -пирог - пироги вокзал - Непроверяемые согласные в корне слова. Обратиться к орфографическому словарю и запомнить Футбол -  Непроизносимые согласные в корне слова
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