Самые лёгкие илюстрации к сказке спящая царевна

Литература
Самые лёгкие илюстрации к сказке спящая царевна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй спящую девушку кровать заросшая лианами за ней окно в котором сплошные розовые кусты и лианы)
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