50 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 0,08 смешали с 91,67 мл раствор?? серной кислоты с массовой долей 10 % и плотностью 1,069 г\мг.Определите массу образовавшейся соли

Химия
50 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 0,08 смешали с 91,67 мл раствор?? серной кислоты с массовой долей 10 % и плотностью 1,069 г\мг.Определите массу образовавшейся соли
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MNaOH=50g·0.08=4g mH2SO4=91.67g·1.069g/mol·0.1=9.8g nNaOH=4g/40g/mol=0.1mol nH2SO4=9.8g/98g/mol=0.1mol nNaOH=nH2SO4=0.1mol 9.8g                      xg H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O 98g                      126g x=9.8·126/98=12.6g
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