50 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 0,08 смешали с 91,67 мл раствор?? серной кислоты с массовой долей 10 % и плотностью 1,069 г\мг.Определите массу образовавшейся соли

Химия

50 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 0,08 смешали с 91,67 мл раствор?? серной кислоты с массовой долей 10 % и плотностью 1,069 г\мг.Определите массу образовавшейся соли

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