Помогите с домашним заданием по русскому языку, пожалуйста!!!!!! Спишите предложе??ия, заменяя прямую речь косвенной. 1) Левицкий пошел было туда - Валерия тотчас прогнала его: "Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогат...

Гость: Гость:

Основные понятия по косвенной речи Пример: 1.Товарищ сказал: „Я подожду" (выделенные слова — прямая речь) . 2.Товарищ сказал, что он подождёт (выделенные слова — косвенная речь) . В русском языке при замене прямой речи косвенной нужно обращать внимание на правильное употребление личных и притяжательных местоимений, так как в косвенной речи мы передаём чужие слова от своего имени, например: Прямая речь: •„Мы знаем, за что боремся",— говорили рабочие. •„По моему мнению, эту работу можно выполнить",— заявил мастер. Косвенная речь: •Рабочие говорили, что они знают, за что борются. •Мастер заявил, что, по его мнению, эту работу можно выполнить. При замене прямой речи косвенной употребляются союзы «что» и «чтобы» , например: Прямая речь: •„Погода будет отличная", — подумали охотники. •„Приходи завтра, " — сказал мне товарищ. Косвенная речь: •Охотники подумали, что погода будет отличная. •Товарищ сказал мне, чтобы я приходил завтра. Если прямая речь представляет собой вопросительное предложение с вопросительными местоимениями и наречиями, то при замене её речью косвенной эти местоимения и наречия превращаются в союзные слова. Если прямая речь представляет собой вопросительное предложение без вопросительных местоимений и наречий, то при замене вводится союз-частица «ли» , например: Прямая речь: •„Который час? " — спросил я. •„Куда едете? " — спросили мы встречных. •„Решишь ты эту задачу? " — спросил я товарища. Косвенная речь: •Я спросил, который час. •Мы спросили встречных, куда они едут. •Я спросил товарища, решит ли он эту задачу. Вопрос, переданный в косвенной речи, называется косвенным вопросом. После косвенного вопроса вопросительный знак не ставится В предыдущем ответе перед куда ставится запятая. (Мне кажется это не правильно)