Учебные годы Пушкина
Литература
Учебные годы Пушкина
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Юный Пушкин учился в Императорском Царскосельском лицее – элитном учебном заведении, созданным императором Александром I для образования и воспитания дворянских детей. Это заведение имело и другое – неофициальное – название: «Лицейская республика». Так Лицей прозвали за гуманистические, демократичные идеалы и нравы, которые царили там. Итак, 19 октября 1811г в Царском Селе 30 мальчишек сели за парты и стали одноклассниками. Потом из этих мальчишек выросли поэты, министры, офицеры, сельские домоседы и неугомонные путешественники. Вольховский Владимир.13 лет. Прозвище «Суворочка». Первый ученик. Окончил Лицей с золотой медалью. Горчаков Александр. 13 лет. Прозвище «Франт». Министр. Дельвиг Антон. 13 лет. Прозвище «Тося». Близкий друг Пушкина. Создатель альманаха «Северные цветы». Корсаков Николай. 11лет. Редактор лицейских журналов, музыкант. Весёлый и милый друг. Умер от чахотки во Флоренции. Кюхельбекер Вильгельм. 14 лет. Прозвище «Кюхля». Член общества декабристов. Осуждён. Приговорён к вечной ссылке. Малиновский Иван. 14 лет. Прозвище «Казак». Сын директора Лицея. Был добрым, достойным человеком. Отказался от блестящей генеральской карьеры и никогда об этом не пожалел. Стал помещиком, предводителем дворянства. Пущин Иван. 13 лет. Прозвище «Большой Жано», «Иван великий». С хорошими дарованиями, в обращении приятен, вежлив и искренен, но с приличной разборчивостью и осторожностью. Самый близкий друг Пушкина. 14 декабря 1825 года был на Сенатской площади. Осуждён. Приговорён к 31 году тюрьмы и ссылки. Пушкин Александр. 11 лет. Прозвища «Француз», «Егоза». В те дни, когда в садах Лицея Я безмятежно расцветал, итал охотно Апулея, над Вергилием зевал, огда ленился и проказил, о кровле и в окошко лазил, забывал латинский класс Для алых губ и чёрных глаз; Пушкинский выпуск дал России славные имена, а понятие «лицейский дух» стало символом бунтарства и вольнолюбия, приведшего к восстанию декабристов. А что же представляли собой преподаватели Лицея? Преподаватель словесности Кошанский. Пущин «Как сейчас вижу Кошанского, когда, окончив лекцию, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочитал два четверостишия, которые всех восхитили». Охотнее всего Пушкин занимался в классе профессора Куницына, который преподавал логику, психологию, право, финансы. Именно Куницыну послал Пушкин впоследствии свою «историю пугачёвского бунта» с благодарственным посвящением. Александр Петрович Куницын, самый вольнодумный, самый образованный, смелый из лицейских педагогов. В тиши аллей Царского Села мужал, набирая силу, пушкинский гений. Когда стало известно о приезде в Лицей Державина, учитель словесности Галич уговорил Пушкина написать стихи, достойные прочтения перед великим стариком. Этот момент запечатлён на картине Ильи Репина «Пушкин на лицейском акте». Пушкинское приветствие было названо необычно – «Воспоминания в Царском Селе»: Воспоминаньями смущённый, Исполнен сладкою тоской, Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой. Так отрок Библии, безумный расточитель, До капли истощив раскаянья фиал, Увидев наконец родимую обитель, Главой поник и зарыдал. Молва о таланте юного лицеиста всколыхнула общество. В Лицее его навещает прославленный поэт Василий Андреевич Жуковский, вместе с ним приезжают знаменитые гости, чтобы познакомиться с необыкновенным поэтом. Пройдёт несколько месяцев, и Жуковский после прочтения поэмы «Руслан и Людмила» пришлёт Пушкину свой портрет, свои стихи с надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя». Среди высоких и прекрасных талантов, которыми был столь щедро наделён Пушкин, есть один особый талант – талант дружбы. Друзья, озарённые пушкинской славой, остаются прекрасным образцом человеческих отношений, верности, преданности. Это им Пушкин посвящает строки признания: Промчались годы заточенья, Недолго, мирные друзья, Нам видеть кров уединенья И царскосельские поля. И вот последний лицейский день. Церемония выпуска первых лицейских воспитанников. Звучит прощальная клятва: «И последний лицеист будет праздновать 19 октября». 30 мальчишек: вместе, в общей сумме, они прожили около полутора тысяч лет. В том числе – неполных тридцать восемь пушкинских. Но как же без них, без остальных, развился бы не самый лучший ученик в первейшего поэта? Без их дружбы разве Пушкин стал бы Пушкиным?.. Наше путешествие подошло к концу. Мы побывали с вами в той эпохе, которая дала миру Пушкина. Мы увидели один класс, из которого выросли министры, поэты, офицеры и путешественники. И так хочется, чтобы вслед за Пушкиным мы тоже смогли сказать: «В начале жизни школу помню я…».
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