Учебные годы Пушкина

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Учебные годы Пушкина
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Гость:
Юный Пушкин учился в Императорском Царскосельском лицее – элитном учебном заведении, созданным императором Александром I для образования и воспитания дворянских детей. Это заведение имело и другое – неофициальное – название: «Лицейская республика». Так Лицей прозвали за гуманистические, демократичные идеалы и нравы, которые царили там.      Итак, 19 октября 1811г в Царском Селе 30 мальчишек сели за парты и стали одноклассниками. Потом из этих мальчишек выросли поэты, министры, офицеры, сельские домоседы и неугомонные путешественники.      Вольховский Владимир.13 лет. Прозвище «Суворочка».      Первый ученик. Окончил Лицей с золотой медалью.      Горчаков Александр. 13 лет. Прозвище «Франт».      Министр.      Дельвиг Антон. 13 лет. Прозвище «Тося».      Близкий друг Пушкина. Создатель альманаха «Северные цветы».      Корсаков Николай. 11лет.       Редактор лицейских журналов, музыкант. Весёлый и милый друг. Умер от чахотки во Флоренции.      Кюхельбекер Вильгельм. 14 лет. Прозвище «Кюхля».      Член общества декабристов. Осуждён. Приговорён к вечной ссылке.      Малиновский Иван. 14 лет. Прозвище «Казак».      Сын директора Лицея. Был добрым, достойным человеком. Отказался от блестящей генеральской карьеры и никогда об этом не пожалел. Стал помещиком, предводителем дворянства.      Пущин Иван. 13 лет. Прозвище «Большой Жано», «Иван великий».      С хорошими дарованиями, в обращении приятен, вежлив и искренен, но с приличной разборчивостью и осторожностью. Самый близкий друг Пушкина.      14 декабря 1825 года был на Сенатской площади. Осуждён. Приговорён к 31 году тюрьмы и ссылки.      Пушкин Александр. 11 лет. Прозвища «Француз», «Егоза».      В те дни, когда в садах Лицея      Я безмятежно расцветал,       итал охотно Апулея,       над Вергилием зевал,       огда ленился и проказил,       о кровле и в окошко лазил,       забывал латинский класс      Для алых губ и чёрных глаз;      Пушкинский выпуск дал России славные имена, а понятие «лицейский дух» стало символом бунтарства и вольнолюбия, приведшего к восстанию декабристов. А что же представляли собой преподаватели Лицея?      Преподаватель словесности Кошанский.      Пущин «Как сейчас вижу Кошанского, когда, окончив лекцию, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочитал два четверостишия, которые всех восхитили».      Охотнее всего Пушкин занимался в классе профессора Куницына, который преподавал логику, психологию, право, финансы. Именно Куницыну послал Пушкин впоследствии свою «историю пугачёвского бунта» с благодарственным посвящением.      Александр Петрович Куницын, самый вольнодумный, самый образованный, смелый из лицейских педагогов.      В тиши аллей Царского Села мужал, набирая силу, пушкинский гений. Когда стало известно о приезде в Лицей Державина, учитель словесности Галич уговорил Пушкина написать стихи, достойные прочтения перед великим стариком. Этот момент запечатлён на картине Ильи Репина «Пушкин на лицейском акте».       Пушкинское приветствие было названо необычно – «Воспоминания в Царском Селе»:      Воспоминаньями смущённый,      Исполнен сладкою тоской,      Сады прекрасные, под сумрак ваш священный      Вхожу с поникшею главой.      Так отрок Библии, безумный расточитель,      До капли истощив раскаянья фиал,      Увидев наконец родимую обитель,      Главой поник и зарыдал.      Молва о таланте юного лицеиста всколыхнула общество. В Лицее его навещает прославленный поэт Василий Андреевич Жуковский, вместе с ним приезжают знаменитые гости, чтобы познакомиться с необыкновенным поэтом. Пройдёт несколько месяцев, и Жуковский после прочтения поэмы «Руслан и Людмила» пришлёт Пушкину свой портрет, свои стихи с надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя».      Среди высоких и прекрасных талантов, которыми был столь щедро наделён Пушкин, есть один особый талант – талант дружбы. Друзья, озарённые пушкинской славой, остаются прекрасным образцом человеческих отношений, верности, преданности. Это им Пушкин посвящает строки признания:      Промчались годы заточенья,      Недолго, мирные друзья,      Нам видеть кров уединенья      И царскосельские поля.      И вот последний лицейский день. Церемония выпуска первых лицейских воспитанников. Звучит прощальная клятва: «И последний лицеист будет праздновать 19 октября».      30 мальчишек: вместе, в общей сумме, они прожили около полутора тысяч лет. В том числе – неполных тридцать восемь пушкинских. Но как же без них, без остальных, развился бы не самый лучший ученик в первейшего поэта? Без их дружбы разве Пушкин стал бы Пушкиным?..      Наше путешествие подошло к концу. Мы побывали с вами в той эпохе, которая дала миру Пушкина. Мы увидели один класс, из которого выросли министры, поэты, офицеры и путешественники. И так хочется, чтобы вслед за Пушкиным мы тоже смогли сказать: «В начале жизни школу помню я…».
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