У чому велич людини? Сочинение
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У чому велич людини? Сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велич людини у тому , що вона може керувати світом , своїм розумом , думками
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