1«Разум и чувство», 2«Честь и бесчестие», 3«Победа и поражение», 4«Опыт и ошибки», 5«Дружба и вражда». Напишите примеры литературных произведений подходящие по смыслу к этим направлениям и краткое пояснение .

Литература
1«Разум и чувство», 2«Честь и бесчестие», 3«Победа и поражение», 4«Опыт и ошибки», 5«Дружба и вражда». Напишите примеры литературных произведений подходящие по смыслу к этим направлениям и краткое пояснение .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Вам по проще или по сложнее?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слу...
Ответить
Українська мова
У чому велич людини? Сочинение
Ответить
Химия
50 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 0,08 смешали с 91,67 мл раствор?? серной кислоты с массовой долей 10 % и плотностью 1,069 г...
Ответить
Русский язык
Помогите с домашним заданием по русскому языку, пожалуйста!!!!!! Спишите предложе??ия, заменяя прямую речь косвенной. 1) Левицкий пошел было ...
Ответить
Биология
Что такое биосфера? (Тут мало символов не обращайте на это внимание)
Ответить