1«Разум и чувство», 2«Честь и бесчестие», 3«Победа и поражение», 4«Опыт и ошибки», 5«Дружба и вражда». Напишите примеры литературных произведений подходящие по смыслу к этим направлениям и краткое пояснение .

Литература

1«Разум и чувство», 2«Честь и бесчестие», 3«Победа и поражение», 4«Опыт и ошибки», 5«Дружба и вражда». Напишите примеры литературных произведений подходящие по смыслу к этим направлениям и краткое пояснение .

Автор: Гость