Какие виды речи использовал дениска
Русский язык
Какие виды речи использовал дениска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А фоточка?) Либо кинь название произведения :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На ферме содержатся коровы, овцы, козы - всего 3320 животных. Коров на 120 меньше, чем о??ец, и на 100 больше чем коз. Сколько на ферме коз?
Литература
1«Разум и чувство», 2«Честь и бесчестие», 3«Победа и поражение», 4«Опыт и ошибки», 5«Дружба и вражда». Напишите примеры литературных прои...
Русский язык
Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слу...
Українська мова